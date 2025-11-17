A vereadora da coligação Juntos Somos Coimbra Ana Bastos alertou hoje para uma possível violação do Plano Diretor Municipal (PDM) na construção de um prédio na Quinta da Portela, mas o projeto acabou aprovado pelo executivo.

O executivo aprovou a alteração à licença para a construção de um prédio na Quinta da Portela com os votos favoráveis da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) e Chega, e contra da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT).

Para Ana Bastos, que assumiu a pasta do urbanismo no anterior mandato, a proposta de alteração à licença num loteamento na Quinta da Portela “não respeita um conjunto de regras”, nomeadamente o PDM.