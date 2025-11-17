diario as beiras
Coimbra

Oposição alerta para possível violação do PDM em loteamento em Coimbra

17 de novembro às 15 h53
0 comentário(s)
Arquivo

A vereadora da coligação Juntos Somos Coimbra Ana Bastos alertou hoje para uma possível violação do Plano Diretor Municipal (PDM) na construção de um prédio na Quinta da Portela, mas o projeto acabou aprovado pelo executivo.

O executivo aprovou a alteração à licença para a construção de um prédio na Quinta da Portela com os votos favoráveis da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) e Chega, e contra da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT).

Para Ana Bastos, que assumiu a pasta do urbanismo no anterior mandato, a proposta de alteração à licença num loteamento na Quinta da Portela “não respeita um conjunto de regras”, nomeadamente o PDM.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de novembro

Pampilhosa da Serra inicia limpeza das linhas de água em zonas afetadas pelos incêndios
17 de novembro

Figueira da Foz: Sting esgota concerto em julho na praia do Relógio
17 de novembro

Paulo de Carvalho junta-se a bandas filarmónicas no CAE da Figueira da Foz
17 de novembro

“Tábua de Queijos e Sabores da Beira” regressa em fevereiro de 2026

Coimbra

Coimbra
17 de novembro às 15h53

Oposição alerta para possível violação do PDM em loteamento em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 15h35

Universidade de Coimbra integra consórcio europeu para enfrentar desafios hídricos

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 15h20

Faleceu Júlio Reis, antigo presidente da ARS Centro

0 comentário(s)