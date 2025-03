Opinião: Vive um Cavalo Azul em Marco dos Pereiros

Faz tempo que conhecia o projeto Cavalo Azul mas mesmo gostando muito de passear pela estrada da Conraria (uma das zonas mais bonitas da cidade) até ao Sobral Cid, Marco dos Pereiros, Assafarge, nunca tinha visitado a instituição.

À entrada, o meu imaginário mais ousado esperava encontrar um belo cavalo azul pastando, mas na verdade a surpresa de ver um pónei branco e castanho com um ar doce e comunicativo, pedindo festas, não me desiludiu. Foi até uma forma agradável de boas vindas.

Entramos Era dia de festa!

Esperavam-nos um grupo de mestres chocolateiros devidamente fardados onde nem o boné faltava, ansiosos pela chegada dos convidados. Eram os participantes de um projeto chocolateiro chamado Choc Choc Chocolate. Estavam ali, manifestando a sua alegria, afetividade e orgulho pelo trabalho desenvolvido, construindo a sua estabilidade emocional e criando com empenho o seu projeto de vida.

A Choc Choc Chocolate é um projeto social, de cariz inovador, na área da capacitação de pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. Com início em 2022, através do financiamento do BPI Capacitar | Fundação ‘La Caixa’ e outros apoios diversos, capacitaram-se 8 utentes, da Associação de Famílias Solidárias com a Deficiência – Cavalo Azul, com competências profissionalizantes, na arte de trabalhar com o Chocolate. Os “mestres chocolateiros” desejam que os seus chocolates adocem momentos felizes, partilhados com família e amigos.

O projeto, que é o Cavalo Azul é uma “…é uma Associação fundada por pais e familiares de pessoas com deficiência e amigos/a solidários/as preocupados/as com estas necessidades humanas. Foi constituída 2006, pela vontade de um grupo de pais de pessoas com deficiência com predominância para a deficiência mental profunda. Criaram assim um equipamento social de confiança e de qualidade para os apoiar com alguma esperança, combatendo o medo e a angústia”.

Com a chegada tardia das autoridades (há pessoas que nunca se deve fazer esperar) ficaram finalmente reunidas as condições para a festa começar e rapidamente se chegou ao rubro com a exibição de uma performance onde os nossos mestres chocolateiros vestiram a pele de rockers dançando e fazendo playback a partir de uma música dos “Xutos e pontapés”.

Chegaram os chocolates e os bolos e com a mediação dos colaboradores do Cavalo Azul tudo termina com grande alegria e entusiasmo.

E os bombons esgotaram! Mas dia 9 de março poderão ser comprados nos Mercadinhos da Margem Esquerda do UC Exploratório pois claro!

Parabéns a todos!