Agora que entramos no Outono e que ainda estamos com dias de temperatura agradável e com Sol não nos podemos esquecer da necessidade da prevenção das infeções respiratórias para a época fria do ano que se aproxima

Começa agora a campanha de vacinação da gripe e da covid 19 para aumentar a proteção da população, em especial das pessoas mais vulneráveis

Trata-se, portanto, de uma medida também muito importante para o melhor funcionamento dos serviços de saúde.

As vacinas vão ser aplicadas nos centros de saúde, nas farmácias e também nas estruturas residenciais tais como os estabelecimentos residenciais para idosos e os estabelecimentos da rede nacional de cuidados integrados.

Podemos optar quer pela vacina conjunta quer apenas por uma delas.

Nos últimos tempos temos assistido a uma diminuição da preocupação com a Covid 19, no entanto ela continua aí presente, não nos devendo, portanto, alhear da necessidade também desta vacinação

As vacinas serão gratuitas para determinados grupos da população com destaque para as mulheres grávidas, para as pessoas com mais de 60 anos e para aqueles com doenças crónicas nomeadamente a diabetes e doenças tipo asma e bronquite crónicas.

Tal como nos anos anteriores a vacinação será gratuita independentemente do local onde for administrada, sendo que nas farmácias os utentes a vacinar serão aqueles entre 60 e os 84 anos de idade.

Continuará a ser um exclusivo da vacinação nos centros de saúde as pessoas com 85 anos ou mais de idade e os residentes em estruturas como lares e nos cuidados continuados.

De uma forma geral estas vacinas são bem toleradas podendo, no entanto, em alguns casos surgir reações de febre, irritabilidade ou de sonolência

De referir que para estas campanhas de vacinação não será necessário qualquer tipo de receita desde que esteja incluído nos grupos definidos como prioritários para a vacina. Também muitas vezes se levanta a dúvida se é aconselhável a aplicação das duas vacinas em simultâneo. Efetivamente parece não haver qualquer contraindicação para que se possa seguir esse procedimento, no entanto pode optar-se por datas diferentes para levar a vacina.

De referir que no caso de ter tido Covid 19 recentemente está desaconselhada a aplicação.

Este ano haverá como novidade a possibilidade de vacinação das crianças entre os 6 e os 23 meses de idade.

Não esquecer que estas vacinas não garantem por si só a prevenção de toda e qualquer infeção respiratória pelo que continuará a ser necessário manter as medidas tradicionais de prevenção como assegurar a higiene das mãos, ter uma alimentação saudável, manter um distanciamento social e regras de etiqueta nos convívios sociais e familiares e manter o conforto térmico quer pessoal quer do ambiente.