Opinião: Sociedade da informação vs Sociedade do conhecimento

A complementaridade entre o conceito de cultura e de literacias digitais tem por base a sociedade de informação, caracterizada pela criação, distribuição, difusão, utilização e manuseamento da informação, e que se assume atualmente como uma atividade económica, política e cultural significativa.

A sociedade da informação é um espaço dinâmico e complexo no qual as pessoas podem experimentar experiências de identidade, cultura e práticas sociais. É um conceito, utilizado dentro da sociologia, para designar uma sociedade organizada a partir de um sistema comunicacional mediado por tecnologias, o que significa uma sociedade com um sistema de interações humanas culturalmente padronizadas, enquanto o termo rede significa um conjunto de coisas interligadas. Isto demonstra que numa sociedade em rede as principais estruturas e atividades sociais estão organizadas à volta de malhas de informação processadas eletronicamente.

É uma associação de conhecimento em que este é o principal recurso da produção, em detrimento do capital e do trabalho. Enfatiza-se, deste modo, a importância do conhecimento como recurso partilhado e o mérito de desenvolver uma economia colaborativa.

E em simultâneo efetua-se o cut-off entre a sociedade da informação, baseada em dados, informação e em avanços tecnológicos, e a sociedade do conhecimento que integra dimensões sociais, políticas e éticas muito abrangentes.

A sociedade da informação surge no contexto da pós-modernidade, e é assumidamente informática, comunicacional e integrada primordialmente pelos avanços na microeletrónica, optoelectrónica e multimédia. Na realidade, armazenar, processar e disseminar informações são os objetivos básicos do novo sistema. Surge no século XX, no momento em que a tecnologia teve inovações significativas, após o boom das telecomunicações e informática na década de 1970, momento em que a sociedade evoluiu para uma nova envolvente técnica: o processamento da informação. Este é um conjunto de dados organizados e referências para um determinado facto ou fenómeno, servindo como meio para resolver problemas e tomar decisões.

A informação desempenha um papel relevante para o sucesso das organizações, além de estar diretamente associada aos processos organizacionais. Por outro lado, a informação é atualmente considerada o ativo estratégico mais importante de uma organização, sendo ainda uma noção utilizada para descrever uma sociedade e uma economia que pratica a melhor utilização possível das tecnologias de informação e comunicação. Estas enquanto material de apoio à decisão e à ação estão sujeitas a um enquadramento – contexto – o que lhes faculta valor e utilidade. A informação e o conhecimento têm impacto nas pessoas.

Todavia, o último elemento, como já se aflorou, inclui não só uma dimensão de transformação social, cultural, económica e política institucional, mas também uma perspetiva mais pluralista e de desenvolvimento. A Knowledge Society ou a sua variante da sociedade de saber exprime melhor a complexidade e o dinamismo das mudanças rápidas que se desenvolvem, e na qual o conhecimento não é só importante para o crescimento económico, mas também para fortalecer e desenvolver todos os setores da sociedade. Não somente na perspetiva restrita da sociedade, que descreve unicamente uma realidade restringida à internet ou às TIC´s, mas numa interpretação plural, reconhecendo-se deste modo a heterogeneidade e diversidade da sociedade humana. Nesta perspetiva, cada sociedade apropria-se das tecnologias para impulsionar as suas prioridades particulares de desenvolvimento e não para se conformar e adaptar a uma sociedade de informação pré-definida, como pretendem os tecnocratas trumpistas.