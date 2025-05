Opinião: “Reflexão e Ação–Balanço do Ano Rotário 2024-2025”

Ao longo do ano rotário 2024-2025, o Rotary Club de Coimbra promoveu um ciclo de palestras e eventos que reforçaram o seu compromisso com o debate de ideias, o serviço comunitário e a promoção da cidadania ativa. Temas como educação, cultura, saúde pública e solidariedade internacional estiveram em destaque, reafirmando a relevância social da instituição.

Em julho, o ciclo iniciou-se com uma reflexão sobre o papel das universidades na nova ordem mundial. Num tempo de rápidas transformações, discutiu-se como o ensino superior pode impulsionar o conhecimento, a inovação e a formação de cidadãos globais, conscientes e solidários.

Agosto trouxe a cultura para o centro das atenções com a palestra “José Régio: A presença de Coimbra na cultura greco-romana”. Foi uma viagem pela obra do escritor português, destacando a influência clássica e a marca indelével da cidade dos estudantes.

Em setembro, refletiu-se sobre saúde e humanidade. Perante os avanços tecnológicos, sublinhou-se a importância de resgatar a empatia, a escuta ativa e o respeito no cuidado ao próximo, valores essenciais na prática médica contemporânea.

Outubro foi marcado pela visita oficial do Governador do Distrito de 1970, num evento organizado em conjunto com os Rotary Clubs de Coimbra. Foi uma celebração da união rotária e dos projetos que transformam comunidades.

Em novembro, debateu-se a liderança e gestão pública. Discutiram-se formas de atrair e reter talento no setor público e de garantir uma administração mais eficaz e transparente, fundamentais para o fortalecimento da democracia.

Dezembro reforçou o espírito de comunidade com o tradicional jantar de Natal conjunto dos Rotary Clubs de Coimbra, uma ocasião para partilhar amizade, solidariedade e renovar compromissos.

Em janeiro de 2025, o Rotary Club de Coimbra homenageou o mágico Luís de Matos como Profissional do Ano, reconhecendo a sua dedicação e excelência na arte da magia, que tanto contribuiu para a valorização cultural a nível nacional e internacional.

Fevereiro centrou-se na justiça social, com uma análise crítica de estratégias europeias no combate à pobreza, apontando caminhos para uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

Em março, a saúde voltou a ser tema com a palestra “A luta contra a poliomielite no mundo pós-pólio: o caso ibérico”. Discutiram-se os desafios que se colocam num mundo onde a erradicação da poliomielite se torna uma realidade cada vez mais próxima.

Abril foi dedicado ao diálogo intercultural sob o lema “Conectando Culturas, Transformando o Mundo”. Num planeta em constante movimento, promoveu-se a compreensão mútua como essencial para a construção de um futuro de paz e progresso.

Para encerrar o ano rotário, em maio, está prevista uma palestra que explorará a relação entre literatura e ciência, intitulada “Medicina como Arte e Ciência em Camões (na Ode VIII e n’Os Lusíadas)”, onde será explorada a visão humanista e inovadora de Camões sobre a prática médica.

Para além das atividades aqui descritas, realizámos outras igualmente relevantes que, por limitações de espaço, não foi possível incluir neste artigo.

Com este programa diversificado e inspirador, o Rotary Club de Coimbra confirmou-se como um espaço de cultura, serviço e construção coletiva de um futuro melhor. Mais do que eventos, foram convites para pensar, agir e transformar.

