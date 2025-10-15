diario as beiras
opiniao

Opinião: O Grelo da Praxe de Coimbra

15 de outubro às 09 h58
0 comentário(s)

O Grelo da Praxe é uma Insígnia do Estudante de Coimbra, colocada no dia do Cortejo da Festa das Latas durante a Cerimónia de Imposição de Insígnias.

As Insígnias servem para demonstrar o mérito e sucesso académico do estudante, distinguindo-se do grau hierárquico da Praxe, que representa a experiência de vida académica. Dai, é possível ser-se Grelado ou Fitado várias vezes, quantas vezes se estiver inscrito em diferentes cursos e em condições de terminar estes. O Grelo usa-se desde a sua Imposição no inicio do ano, até à Queima do Grelo, no dia do Cortejo. As Fitas usam-se a partir do dia do Cortejo.

Nos finais da Primeira República chegou inclusivé a usar-se em Coimbra uma faixa cerimonial, importada das academias da Europa Central, que pendurava no ombro direito e ia até à anca com a cor da faculdade, e uma outra versão mais pequena, de um laço de fita que pendia do ombro até ao cotovelo.

As várias alterações à estrutura do ensino superior e o processo de Bolonha vieram afectar a praxe do uso das Insígnias, tendo o seu uso sido reformulado recentemente. Hoje em dia o Grelo e as Fitas são usados pelos estudantes que estão em condições de acabar o seu curso nesse ano (ou no ano seguinte, para cursos de “via larga”). O conjunto da Cartola e Bengala é usado pelos estudantes que estão em condições de terminar um curso de mestrado (2º ciclo).

O Grelo é uma fita de algodão que circunda à volta da pasta com a cor da Faculdade do estudante. No séc. XIX, antes da existência de pastas como hoje em dia, os estudantes faziam atilhos, ou “postilhas” com os seus apontamentos e sebentas. Juntavam os apontamentos todos entre duas talas de cartão e atavam com uma fita comprida enrolada em forma de cruz e com as pontas a fazer um laço. No Dia do Ponto, dia do último exame os estudantes quartanistas queimavam as fitas usadas para atar os seus apontamentos num gesto simbólico de despedida e de celebração da recém adquirida liberdade dos estudos.

Com a introdução do uso da pasta da praxe, e consequente substituição das postilhas, a antiga fita usada para prender os apontamentos perde o seu propósito. Os estudantes que não queriam ver-se excluídos do acto simbólico de queimar as fitas, adaptam então essa fita ao uso da pasta.

Em 1903 dá-se a Revolta do Grelo. O então Governo Civil decidiu aplicar um novo imposto de selo às vendedoras ambulantes do mercado D. Pedro V, que eram maioritariamente mulheres ℎortaliceiras. O imposto acabou por ser cobrado à força, mas a Revolta viria a dar início a uma relação de forte proximidade entre os estudantes e as hortaliceiras que desde então passaram a comprar as hortaliças exclusivamente a elas, como nabos e grelos para as Latadas. Devido à semelhança entre o nó da fita de algodão que era usada na pasta e a ramagem dos grelos, esta fita passou então a chamar-se de “Grelo”, distinguindo-se assim das Fitas das Pastas de Luxo.

Hoje em dia, o Grelo é colocado na pasta no dia da Imposição de Insígnias e usado até à Queima das Fitas, onde é incinerado. No Grelo pode-se escrever o dia em que se foi buscar, o dia da usa Imposição e um ponto de interrogação. Caso o Grelo se vá buscar em data antes da sua Imposição, este pode ser usado na lapela, em nó, a partir do dia do Cortejo da Queima das Fitas.

Autoria de:

Opinião

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de outubro

Incêndios: PJ deteve idoso suspeito de fogo florestal em Alvaiázere
15 de outubro

Marcelo diz que prevenção de incêndios melhorou mas cadastro de propriedades continua atrasado
15 de outubro

Relação de Coimbra mantém pena suspensa para motorista da Bolt por coação sexual a passageira menor em Leiria
15 de outubro

Casal da zona Centro detido por suspeita de venda de drogas ‘online’

opiniao

opiniao
15 de outubro às 09h58

Opinião: Praxe e Nuvem

0 comentário(s)
opiniao
15 de outubro às 09h58

Opinião: O Grelo da Praxe de Coimbra

0 comentário(s)
opiniao
13 de outubro às 10h03

Opinião: Quanto maior é a altura, maior é a queda

1 comentário(s)