Opinião – Europa: Semana de Decisões

No seguimento da selecção das personalidades para ocuparem os cargos de topo na hierarquia europeia, a presidente do Parlamento Europeu foi ontem eleita por uma vasta maioria pelos Eurodeputados, juntando-se a António Costa como personalidade confirmada no seu posto.

Ainda esta semana, a candidata von der Leyen vai apresentar o seu programa político para um segundo mandato enquanto Presidente da Comissão Europeia, sufragando-se igualmente ao voto dos Deputados ao Parlamento Europeu. Esta decisão, implica o voto favorável de pelo menos 50% de todos os Eurodeputados eleitos e não apenas dos presentes. Isto significa que um deputado ausente conta como se tivesse votado contra.

Importa sublinhar que os temas actualmente em discussão na Europa são quase que globalmente aceites por todos os maiores partidos políticos. Desde o aumento da competitividade da economia europeia, a uma melhor preparação das instituições europeias para desafios futuros até às preocupações sociais ou eliminação das assimetrias entre regiões, são várias as áreas sectoriais que permitem às diversas famílias políticas estarem de acordo entre si.

No entanto, há outros temas que são mais problemáticos e que implicam uma maior discussão política. Enquanto que há partidos com uma agenda mais verde, outros entendem que se deve articular a agenda verde com o imperativo de industrialização da Europa. Enquanto que partidos defendem uma politica europeia de defesa comum, outros preferem manter a autonomia dos Estados Membros. Enquanto que uns defendem que a Europa deve ser mais activa em áreas sociais, tal como na habitação, outros defendem que deve ser o mercado a funcionar.

Mais importante do que desacordos pontuais em áreas sectoriais, importa pensar no projecto comum europeu, nos interesses dos cidadãos europeias e como em conjunto todos podem trabalhar de forma articulada para melhorar o projecto europeu. Porque no final, discussões políticas contribuem para melhorar a democracia europeia.