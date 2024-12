Opinião: Com impostos não se atraem moscas

Portugal enfrenta uma fragilidade estrutural na sua base industrial, que se carateriza por ser incipiente, débil e a evidenciar uma dependência excessiva das cadeias de abastecimento estrangeiras.

A pandemia de COVID-19 e as recentes crises geopolíticas expuseram a vulnerabilidade do país a interrupções globais, afetando setores estratégicos como o automóvel, a eletrónica e os bens de consumo. Essa dependência dificulta a estabilidade económica, compromete o crescimento e o enriquecimento do país, e coloca em risco a capacidade competitiva do país, destacando a necessidade urgente de atrair investimentos que fortaleçam e diversifiquem o tecido industrial nacional.

O exemplo da Autoeuropa é paradigmático da importância de investimentos estruturantes para o desenvolvimento económico de Portugal. Desde a sua implantação, esta unidade fabril transformou-se num motor de crescimento regional e nacional, gerando emprego qualificado, impulsionando a criação de clusters industriais e promovendo as exportações. Mais do que uma simples fábrica, a Autoeuropa tornou-se um símbolo de como investimentos de grande escala podem reconfigurar a economia local e nacional, criando efeitos multiplicadores em outros setores. Portugal precisa replicar este tipo de investimentos e este sucesso para consolidar a sua posição como destino atrativo para investidores estrangeiros.

Para se tornar mais competitivo, contudo, Portugal precisa superar entraves históricos, como a lentidão do sistema de justiça e a complexidade burocrática na administração pública. Processos judiciais demorados, particularmente em matérias comerciais e de insolvência, desincentivam investimentos, enquanto a burocracia excessiva aumenta os custos e os prazos para empresas que desejam operar ou expandir-se no país. A simplificação administrativa e a garantia de uma justiça mais célere e previsível são condições essenciais para criar um ambiente favorável ao crescimento empresarial.

Neste contexto, a redução do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) surge como uma alavanca estratégica para reforçar a capitalização das empresas nacionais e atrair capital estrangeiro.

Um IRC mais competitivo não só aumenta a margem financeira para as empresas reinvestirem em inovação e modernização e se recapitalizarem, como também posiciona Portugal de forma mais vantajosa face a outros mercados europeus.

Países que oferecem regimes fiscais mais atrativos tendem a captar investimentos que, de outra forma, poderiam ser desviados para outras economias. Assim, uma redução do IRC, aliada a reformas estruturais, pode ser a chave para fortalecer a base industrial portuguesa e assegurar um crescimento sustentável a longo prazo.

O exemplo da Repsol, que anunciou a possibilidade de desviar investimentos significativos de Tarragona para Portugal, demonstra como iniciativas desse tipo podem ser estruturantes para a economia portuguesa. A decisão da empresa de apostar no hidrogénio no país não só reforça a indústria nacional, como também representa uma oportunidade de inserção em cadeias de valor globais mais resilientes. Além disso, mostra como políticas atrativas podem desviar investimentos de outros mercados e consolidar Portugal como um destino preferencial para grandes projetos industriais. Tal como aconteceu com a Autoeuropa no setor automóvel, a presença da Repsol poderá gerar emprego, modernizar infraestruturas e criar externalidades positivas em setores relacionados. Mostra também como a possibilidade da uma conjuntura de redução do IRC, no quadro de um desagravamento fiscal mais amplo em Portugal, se compara com os efeitos do “impuestazo” em Espanha.