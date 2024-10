Opinião: Coimbra Invest Summit: 3 dias para mostrar a ambição da cidade

O que representa o evento Coimbra Invest Summit nos próximos dias 9, 10 e 11 de Outubro?

Sabemos que a capacidade de atrair investimento para uma cidade ou região, depende de múltiplos fatores. Num mundo globalizado, a competitividade está diretamente relacionada com novos modelos e a competências que possibilitam a articulação entre investigação, produção e distribuição em cadeias de valor integradas e completas. A recente divulgação do relatório Draghi colocou o dedo na ferida: a União Europeia está a perder terreno para a China e os Estados Unidos, não só em termos de investimento como também produtividade. É necessário que a Europa se “reinvente” e para tal, será necessário que invista 5% do PIB por ano (cerca de 800 mil milhões de euros), em áreas estratégicas, para que a produtividade aumente 6% num prazo de 15 anos.

O relatório destaca a importância de investir em setores-chave como a inteligência artificial, energia limpa, biotecnologia e tecnologia quântica. Draghi defende também uma maior integração e coordenação entre os Estados-membros em termos de política económica e industrial. Outro ponto central é o papel da sustentabilidade na competitividade da Europa. O bloco europeu deverá continuar a liderar a transição energética e acelerar as políticas de descarbonização, mas de forma a garantir que as empresas europeias não perdem competitividade durante este processo. Por fim o relatório apela a um reforço do investimento em educação, ciência, investigação e desenvolvimento, com especial foco nas competências digitais e tecnológicas.

É neste contexto desafiante que Portugal e as empresas nacionais terão de navegar nos próximos anos. É por isso fulcral que Coimbra e a região se posicione como polo competitivo. O Coimbra Investment Summit tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo da cidade, reunirá investidores, empresas, startups e instituições com foco em Tecnologia, Saúde e o emergente setor Espacial. Será um momento de convergência com mostras empresariais e tecnológicas, Palestras e painéis de discussão com líderes e especialistas de diversas áreas, incluindo representantes de multinacionais.

Considero que este é um momento importante para que demonstrar um posicionamento ambicioso, que demonstre as sinergias entre as instituições (Município, Universidade, IPC, iParque e IPN) e que catapulte a região para materializar o interesse crescente de investimento estrangeiro.

