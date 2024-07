Opinião: Boas férias, em segurança

Agora que nos encontramos no período de férias de Verão torna-se importante ter atenção a um conjunto de atos e atitudes de segurança nomeadamente no âmbito da saúde.

Desde logo começo por destacar a prevenção de afogamentos.

Efetivamente embora nos pareça uma realidade rara, são uma ocorrência muito frequente em todas as praias incluindo também as fluviais.

Quero também alertar para as piscinas publicas e privadas. Há que ter especial cuidado com as crianças pois são elas normalmente as vítimas mais dramáticas destas situações. Todo cuidado é pouco mesmo naqueles casos em que as crianças sabem nadar, mas que muitas vezes esquecem pormenores fáceis de resolver como é o caso de respeitar as horas de digestão evitando entrar na água antes que esta esteja feita.

Outras situações a ter em consideração como é a exposição solar deve ser evitada nas horas de maior intensidade E aí também especial atenção às crianças por serem mais sensíveis não esquecendo em especial a atenção aos bebés pois são eles que tem maior risco para as queimaduras e golpes de calor que devem ser evitados a todo o custo.

É, portanto, necessário usar protetor solar adequadamente e promover a hidratação adequada das crianças.

Quero também falar da população idosa que mesmo de férias na praia não deve esquecer nesta época do ano a necessidade de prevenir o excesso de calor, por um lado evitando exposição ao sol nas horas mais críticas, mas também procurando sempre ambientes mais frescos e não esquecendo também aqui a necessidade de uma hidratação adequada que tenha em consideração o estado de saúde geral do idoso e eventuais patologias.

É sempre de lembrar que a falta de água sendo um problema, pode em determinadas patologias ser um excesso e, portanto, contraproducente.

Deve sempre procurar aconselhamento com a sua equipa de saúde para acompanhar e que pode aconselhar sobre estes pequenos pormenores que podem fazer toda a diferença para um bom estado de saúde ou até muitas vezes para prevenir o risco de morte.

Gozemos, portanto, umas boas férias de Verão em segurança.

Não nos deixamos enganar, apesar destes dias incertos, pois temos como certo que o calor vai vir mesmo na sua plenitude e aí todos os cuidados são necessários.

É sempre bom ter férias e aproveitar o tempo de verão, mas sempre em segurança e tendo em atenção as condições de saúde de cada um.