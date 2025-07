Opinião: Atenção ao Verão

Há já algum tempo que estamos vivendo dias muito quentes com temperaturas aproximadas dos 40 °C. Mas hoje inicia-se a época de maior exposição ao sol com o início de férias de muitos Portugueses.

Há, portanto, necessidade de grandes cuidados para prevenir a ocorrência de situações desagradáveis e muitas vezes de risco significativo

Desde logo e com especial importância nesta fase a exposição ao sol deve respeitar toda uma série de medidas pois está provado que essa exposição pode provocar o aumento de risco de cancro da pele e também o envelhecimento precoce da pele.

Assim há necessidade de sempre que estamos nas praias e até noutros locais utilizar um protetor solar adequado, em todas as partes do corpo que estejam expostas.

É também bem conhecida a necessidade de respeitarmos os horários de maior perigo que de uma forma geral podemos atribuir ao período das 11 às 17 horas.

As roupas podem também ser uma ajuda na proteção contra os raios ultravioletas nomeadamente utilizando roupas claras e não esquecendo o chapéu e até óculos de sol

Nas praias mesmo com nuvens mantém-se o risco dos raios ultravioletas, não dispensando, portanto, a proteção necessária.

Outro aspeto a ter em consideração é a necessidade de prevenir a insolação e riscos de desidratação deve, portanto, consumir-se regularmente água mesmo que não haja sede que pode ser substituída por outros líquidos e até por frutas, mas nunca por bebidas alcoólicas ou por café.

Há necessidade evitar esforços físicos intensos e sempre que possível permanecer em locais frescos com sombra ou climatizados, não esquecendo de fechar janelas e persianas durante o dia.

Idosos e crianças não devem ficar no interior das viaturas, pois esta é uma situação que causa frequentemente graves consequências.

Devemos, portanto, estar protegidos do calor para prevenir e não remediar as consequências do calor para a nossa saúde, especialmente importante com os mais idosos e as crianças, nesta época do ano.

Devemos ter também cuidados com a nossa alimentação dando preferência ao consumo de alimentos leves e frescos.

Infelizmente nesta época do ano somos regularmente confrontados com acidentes nas praias e piscinas muitas vezes por falta de cumprimento de regras de segurança. Nestes casos temos de ter especial atenção às crianças que pela sua natureza precisam de uma vigilância constante mesmo nas piscinas dedicadas aos mais jovens.

O acidente pode acontecer mesmo apenas com alguns centímetros de água.

Nas praias é necessária atenção à indicação das bandeiras e obedecer aos conselhos dos nadadores-salvadores, há também necessidade de evitar mergulhar em lugares que não se conhecem bem, pois podem esconder riscos.

Respeitar sempre as três horas necessárias para a digestão.

Sempre que necessário pelas características das pessoas e em especial nas crianças podemos recorrer a equipamentos de segurança como sejam as boias e braçadeiras adequadas.

É também frequente nesta época do ano o aumento da mortalidade em especial entre os mais idosos sobretudo nas zonas do interior onde as temperaturas são de uma forma geral mais elevadas e onde os mecanismos de arrefecimento nomeadamente aparelhos de ar condicionado são menos frequentes.

Nesta época também é necessário considerar o risco de incêndios florestais com todas as suas implicações de prejuízos económicos .