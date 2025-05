Opinião: A liberdade condicionada e a armadilha da dependência

Em Portugal, 61% da população tem os seus rendimentos parcial ou totalmente assegurados pelo Estado, segundo dados do Instituto Mais Liberdade. Este número impressionante, revela não apenas uma forte presença do Estado na vida económica das pessoas, mas também uma crescente dependência que torna o tecido social extremamente frágil. Sem os apoios públicos, a taxa de pobreza poderia ultrapassar os 40%, o que mostra o quão estrutural é esta situação.

A política social, que deveria ser um instrumento de transição para a autonomia, transformou-se num mecanismo de estagnação, perpetuando a fragilidade económica de milhões.

Perante esta realidade, importa questionar: serão verdadeiramente livres as pessoas que vivem sob esta dependência estrutural? Pode uma democracia amadurecer quando os seus cidadãos são mantidos numa condição de permanente necessidade do Estado? Estas são questões desconfortáveis, mas necessárias. Cinquenta e um anos após o 25 de Abril, é legítimo perguntar se a liberdade proclamada se traduziu, de facto, em autonomia individual e económica. Ou será que a promessa de liberdade se transformou numa liberdade condicionada, onde o voto e a opinião são moldados pelo receio de perder apoios essenciais à sobrevivência? Somos de facto uma nação livre de cidadãos livres?

No atual contexto eleitoral, a paisagem política reflete este impasse. Há partidos que propõem tirar aos ricos para dar aos pobres, como se a redistribuição fosse uma fonte inesgotável. Outros falam em distribuir a parca riqueza que alcançámos sem explicar de onde ela virá. Apenas dois partidos esboçam, com dificuldade, ideias sobre como criar mais riqueza, como mobilizar o país para produzir mais, gerar valor e crescer de forma sustentável. Esta falta de visão estratégica não é nova — há 30 anos que Portugal vive mergulhado numa agonia lenta, marcada pela estagnação económica e pela perda de esperança coletiva. Insistir em políticas que apenas gerem dependência é insistir no empobrecimento do país. As mesmas políticas produzirão sempre os mesmos (maus) resultados.

Romper este círculo vicioso, nada virtuoso, exige coragem política para apostar na criação de riqueza, no mérito e nos agentes económicos capazes de a gerar. Portugal não precisa de mais medidas paliativas: precisa de um plano consistente que liberte as pessoas da dependência e lhes devolva a dignidade através do trabalho, da inovação e da iniciativa. Só assim poderemos, de facto, falar em desenvolvimento e em liberdade real. A luta pela nossa liberdade exige de nós um grito de alerta, um sobressalto cívico, uma manifestação clara de rutura.

Infelizmente, o clima político e mediático afasta cada vez mais os melhores da vida pública. A recente perseguição quase obsessiva a uma empresa ligada a um político, num escrutínio que ignora a presunção de inocência e os limites da razoabilidade, envia uma mensagem clara: quem ousar ter sucesso na vida real será penalizado. Com isso, apenas os funcionários dos aparelhos partidários permanecerão na arena política, não por vocação, mas por sobrevivência. O resultado será uma classe política cada vez mais fraca, menos preparada e mais dependente das máquinas que a sustentam. O futuro, assim, não se mostra auspicioso. Voltando às palavras premonitórias de Cavaco: a má moeda expulsou definitivamente a boa moeda. Um país que transforma a dependência em virtude e afasta quem ousa criar riqueza está a escolher, todos os dias, ser mais pobre e menos livre.