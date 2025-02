Opinião: A inteligência artificial e a saúde

No nosso dia-a-dia iremos ser cada vez mais confrontados com o mundo da inteligência artificial. A Inteligência artificial abrange muitas áreas de conhecimento encontrando-se principalmente centrada na internet.

Na realidade a inteligência artificial deu os seus primeiros passos há décadas, no entanto só recentemente surgiu um avanço significativo na sua utilização e assim avizinham-se ganhos significativos e aplicações inovadoras capazes de revolucionar o nosso mundo.

Como em todos os campos do conhecimento humano sendo certo que traz grandes vantagens e avanços para a humanidade pode também dar origem a problemas graves se não for devidamente utilizado.

Também na saúde se abre o campo para grandes progressos com utilização de Inteligência Artificial.

Podemos esperar grandes benefícios no suporte à decisão médica na redução de desperdícios e na melhoria da qualidade de atendimento numa época em que a procura dos cuidados de saúde aumenta exponencialmente e em que os recursos continuam a ser limitados quer em profissionais quer nas verbas disponíveis que tem tido um crescimento galopante.

Será de prever que com a evolução muito rápida da inteligência artificial será possível a muito curto prazo diagnosticar e tratar as doenças de uma forma mais eficaz até porque a investigação de novos medicamentos permitirá uma evolução muito significativa.

Também os doentes crónicos poderão beneficiar significativamente através de uma monitorização mais eficaz.

Outro aspeto muito importante será o desenvolvimento da telemedicina que como já referi em artigo anterior se encontra em fase de implementação e crescimento de investimento, nomeadamente no SNS 24, permitindo tratar doentes remotamente em especial em áreas do interior em que os cuidados de saúde se encontram muito debilitados, por falta de profissionais.

Poderemos esperar a curto prazo uma evolução muito significativa das técnicas cirúrgicas com utilização de robôs e nomeadamente no tratamento de doença mais graves como são todas as doenças cancerosas.

Aproxima-se, portanto, rapidamente grandes transformações na sociedade em geral mas também na área da saúde sendo espectável uma rápida melhoria no tratamento e prevenção das doenças através da melhoria das técnicas de diagnóstico nomeadamente na área da imagem e também no acompanhamento de doentes que poderão ser monitorizados à distância.

Os diagnósticos serão mais precisos e mais precoces e os tratamentos serão mais eficazes com menores custos naturalmente e como já referi atrás, haverá necessidade de regulamentar a utilização da inteligência artificial de forma a serem cumpridos rigorosamente os códigos de ética, mantendo sempre a privacidade dos doentes e a segurança dos dados que são fundamentais na prestação dos cuidados de saúde