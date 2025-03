Opinião: A Esperança de Vida

Em Portugal e na maior parte dos países, em especial do mundo ocidental, a esperança de vida tem aumentado significativamente desde há vários anos.

Recordamos no entanto a travagem deste índice pelas mortes durante a pandemia de COVID 19.

Este índice estatístico é de importância relevante para muitas situações do nosso dia-a-dia.

Efetivamente ele é um dos principais motivos da alteração gradual da idade de reforma, mas também é utilizado em muitas outras situações da vida em sociedade, nomeadamente em seguros de vida e outros.

O Instituto Nacional de Estatística vai atualizando gradualmente este índice em função da esperança de vida à nascença, verificando-se que o número de anos de vida prevista para as mulheres é significativamente superior ao dos homens.

A melhoria da esperança de vida deve-se a um conjunto de fatores de saúde, mas também sociais e económicos.

Considero que o progresso económico da nossa sociedade tem constituído a base importante para a melhoria das condições de vida das pessoas nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde.

Por outro lado, a qualidade dos cuidados de saúde está indiscutivelmente associada à disponibilidade financeira dos cidadãos que podem assim ter acesso aos avanços mais recentes da medicina e da tecnologia aplicada na área médica.

Cada vez mais os serviços públicos, através do SNS enfrentam limitações orçamentais na prestação dos cuidados necessários à manutenção da saúde dos cidadãos.

Os cidadãos que dispõem de meios financeiros podem assim mais facilmente recorrer a cuidados de saúde prestados pelas clínicas privadas, onde para além de ser possível a prestação do atendimento em tempo útil de modo a prevenir as complicações da prolongada espera nos serviços públicos, podem também aceder a tecnologias inovadoras e tratamentos inovadores

Devemos também ter em consideração que a esperança de vida tem aumentado devido as múltiplas campanhas de informação quanto à qualidade da alimentação e alerta para produtos nocivos (nomeadamente o combate ao álcool e ao tabaco) e o estímulo para a prática de atividade física como fatores essenciais que estão na base de uma vida mais saudável, não esquecendo que os poderes públicos cada vez Investem mais em equipamentos públicos que permitem a prática do exercício físico tão importante para a nossa saúde.