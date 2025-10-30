m homem foi detido por suspeitas de tráfico de droga e 27 pessoas foram identificadas, no âmbito de uma operação de prevenção criminal realizada pela PSP de Coimbra, anunciou hoje aquela força policial.

A operação das Esquadras de Investigação Criminal e de Intervenção e Fiscalização Policial, foi realizada na terça-feira, na Baixa de Coimbra e no Bairro do Ingote, nos arredores da cidade, com a colaboração do Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e da Esquadra de Trânsito.

Para além do suspeito de tráfico de droga detido e dos 21 homens e seis mulheres identificadas, “foram igualmente elaborados três autos de notícia a cidadãos estrangeiros em situação irregular no nosso país”, frisou a PSP em comunicado enviado à agência Lusa.

