Oliveira do Hospital investe meio milhão euros na reconstrução de edifício secular

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital anunciou hoje a abertura de um concurso público para a reconstrução e requalificação do edifício secular Solar Pina Ferraz, em Aldeia das Dez, num investimento próximo do meio milhão de euros.

“Este investimento na recuperação do património com história é muito mais do que reabilitar paredes e telhados. É reconstruir um vínculo com a memória do passado e reforçar a identidade local e o sentimento de pertença das comunidades, colocando-o ao serviço das pessoas, com novas funcionalidades”, destacou o presidente da Câmara Municipal, José Francisco Rolo.

A empreitada de reconstrução do Solar Pina Ferraz em Aldeia das Dez” está alinhada com o Programa Regional Centro 2030 e representa um investimento global de 480.254,75 euros.

De acordo com o autarca, com a requalificação deste emblemático imóvel será mantida a memória do edifício e a sua traça arquitetónica.

“Pelo local onde se encontra e por toda a envolvência, o Solar Pina Ferraz assume-se como uma porta de entrada para a descoberta do que é singular naquele lugar e como um guardião da paisagem, da cultura dos homens e das histórias que formam a identidade de um povo”, acrescentou.

O Solar Pina Ferraz, também conhecido como Casa da Obra, Casa da Memória ou “monumento inacabado”, é um marco emblemático do centro histórico de Aldeia das Dez, datado do século XVIII e composto por dois corpos com características de casa senhorial, edificados em épocas distintas.

A infraestrutura está atualmente limitada à fachada, sendo que o corpo mais antigo corresponde à fachada que ostenta o Brasão dos Pereiras.

O segundo corpo, inacabado, remonta a 1803 e apresenta uma estrutura em alvenaria de pedra regular, com três pisos.

As obras a executar contemplam a criação de dois espaços distintos: um no piso inferior, destinado à implementação de um FabLab (Laboratório de Fabricação Digital) e outro, no piso superior, destinado à criação de uma sala ampla de ‘cowork’.

Segundo esta autarquia do distrito de Coimbra, o futuro Solar Pina Ferraz assumirá também o papel de “ícone da memória rural, ao acolher um espólio de elementos que preservam a memória das gentes e do modo de vida de Aldeia das Dez e da Serra do Açor, contribuindo para a preservação da diversidade e da herança cultural de Oliveira do Hospital”.