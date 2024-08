Oliveira do Hospital: Aprovado Plano Municipal de Ação Climática

A Câmara de Oliveira do Hospital aprovou o Plano Municipal de Ação Climática, documento que visa contribuir para a adaptação e para a mitigação das alterações climáticas no concelho, através do desenvolvimento de um conjunto de medidas.

O documento, com 153 páginas, foi aprovado na reunião camarária de 2 de agosto e visa capacitar o Município de Oliveira do Hospital para lidar com os impactos e implementar medidas de mitigação das alterações climáticas no concelho.

Na apresentação da proposta, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, referiu que a autarquia “reconhece que as alterações climáticas são um dos maiores desafios atuais” e que, por isso, “se exige uma resposta imediata e eficaz” neste contexto.

Para o presidente do município, “emerge a necessidade de Oliveira do Hospital ter planos que visem aumentar a resiliência e adaptar o território aos crescentes impactos das alterações climáticas. Temos de atuar já a pensar nas gerações futuras”.

O Plano Municipal de Ação Climática “pretende preparar o município para o futuro, no que às alterações climáticas se refere, num compromisso assumido que reflete a firmeza de que, com todos, podemos proteger e preservar não apenas o presente, mas também as bases para um futuro sustentável e resiliente para as gerações vindouras”.

José Francisco Rolo reforçou ainda que o Plano Municipal de Ação Climática “não é uma iniciativa isolada”, uma vez que “resulta dos contributos dados” em diversos planos municipais, intermunicipais, nacionais, europeus e internacionais “que são essenciais na compreensão da evolução das previsões do clima para o futuro”.