A Câmara de Oliveira do Hospital vai apoiar a vigilância sanitária nas explorações de ovinos Serra da Estrela, através de um protocolo que prevê medidas como o apoio integral em vacinações, revelou hoje a autarquia.

No âmbito de um protocolo, renovado pelo segundo ano entre a Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela (Ancose) e o município, os produtores de ovinos e de caprinos continuam a ter acesso a apoios integrais na vacinação e outras medidas da vigilância sanitária dos seus rebanhos.

“Além da vacinação contra algumas estirpes de doenças que afetam os animais, como a língua azul, está contemplada a vigilância e apoio veterinário, bem como a desparasitação e análises ao sangue para despistagem de um conjunto de doenças”, explicou a Câmara de Oliveira do Hospital, num comunicado enviado à agência Lusa.

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