Obras no IP3 em Tondela obrigam ao desvio do trânsito pela EN2

O Itinerário Principal 3 (IP3) estará cortado ao trânsito em Tondela na próxima quinta-feira, obrigando ao desvio rodoviário pela Estrada Nacional 2 (EN2), informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

“A Infraestruturas de Portugal informa que vai realizar trabalhos de reparação das juntas de dilatação ao quilómetro 109 do IP3”, na zona de Tondela, distrito de Viseu, anunciou a empresa num comunicado enviado à agência Lusa.

Assim, e de forma a “garantir as condições de circulação em segurança neste itinerário, entre as 08:00 e as 18:00 do próximo dia 11 [quinta-feira], haverá a necessidade de proceder ao corte do tráfego entre o nó de Valverde/Canas de Santa Maria e o nó de São Miguel do Outeiro, nos dois sentidos, com recurso ao desvio pela EN2”.

Ainda no IP3, mas na zona de Santa Comba Dão, estão a decorrer trabalhos de pavimentação desde segunda-feira, no sentido Viseu-Coimbra, com desvio de trânsito também pela EN2, até sexta-feira.

Estava previsto acontecer o mesmo no sentido contrário, mas as obras foram adiadas. “Estes trabalhos foram suspensos devido uma avaria nos equipamentos de pavimentação”, adianta a IP.

A intervenção será retomada “às 08:00 do dia 15 de julho [segunda-feira] terminando às 18:00 de dia 19 [sexta-feira]” e “o condicionamento será implementado apenas no sentido Coimbra-Viseu, entre o nó de Santa Comba Dão e o nó de Treixedo, com desvio pela EN2”, acrescenta.

A IP solicita “a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que estas situações possam provocar, na certeza”, porém, de que está “a contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores”.