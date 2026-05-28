Intervenção reforça drenagem pluvial nas ruas do Brasil e Navegadores

Arranca na segunda-feira (1 de junho) a intervenção nas redes públicas de drenagem de águas pluviais, saneamento e abastecimento de água na Rua do Brasil, Rua dos Navegadores e Travessa dos Navegadores, na freguesia de Santo António dos Olivais, a cargo da Águas de Coimbra.

Atualmente, parte das águas pluviais desta zona é encaminhada para o emissário gerido pela Águas do Centro Litoral, infraestrutura destinada sobretudo ao transporte de águas residuais domésticas e industriais. Em dias de chuva intensa, esta situação aumenta o caudal no sistema e pode causar constrangimentos.

Com esta intervenção, as águas pluviais passarão a ser encaminhadas para a rede adequada. Esta alteração reduz a pressão sobre o emissário, melhora o funcionamento das infraestruturas e contribui para diminuir o risco de problemas associados à acumulação de água em períodos de maior pluviosidade.

Na Rua do Brasil, os trabalhos permitirão ligar a rede pluvial existente ao novo coletor instalado no âmbito da obra do Sistema de Mobilidade do Mondego. Será também reformulado o troço que recebe águas pluviais provenientes da Rua da Fonte da Cheira, substituindo tubagens com anomalias por uma solução com maior capacidade de escoamento.

A intervenção prevê ainda a instalação de novos pontos de recolha de águas pluviais, como sumidouros e sarjetas. Estes equipamentos captam a água da chuva à superfície e encaminham-na para a rede, reduzindo a acumulação de água na via pública.

Na Rua dos Navegadores e na Travessa dos Navegadores, a obra permitirá separar redes que ainda funcionam de forma unitária. Isto significa que as águas residuais domésticas e as águas pluviais deixarão de seguir pelo mesmo sistema. Esta separação melhora o desempenho da rede e evita que água da chuva seja encaminhada para infraestruturas que não foram concebidas para esse efeito.

A empreitada inclui também a remodelação da rede de abastecimento de água na área intervencionada, com substituição de condutas antigas, reformulação de ramais domiciliários e melhoria de órgãos acessórios da rede.

No total, esta intervenção representa um investimento que ronda os 582 mil euros (valor sem IVA) e inclui a instalação e remodelação de cerca de 243 metros de coletores de águas residuais, 317 metros de coletores de águas pluviais e 422 metros de condutas de abastecimento de água. Estão também previstas a execução ou remodelação de ramais domiciliários, lancis, passeios e a repavimentação de vias municipais numa área de cerca de três mil metros quadrados.

A intervenção será realizada de forma faseada e tem conclusão prevista para o início de novembro deste ano. Durante a execução dos trabalhos, haverá condicionamentos de trânsito nos troços intervencionados, com cortes faseados e desvios devidamente sinalizados.

Na Rua do Brasil e na Rua dos Navegadores, os trabalhos implicam o corte de trânsito nos troços em obra. Na Travessa dos Navegadores, devido à reduzida largura da via, à inclinação e à natureza dos trabalhos, será necessário cortar a circulação e proibir o estacionamento durante a respetiva fase da intervenção.