diario as beiras
Coimbra

Obras do metrobus obrigam a novos acessos aos HUC

30 de março de 2026 às 12 h17
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Antiga configuração da praceta | Fotografia: CMC

Os acessos aos Hospitais da Universidade de Coimbra vão novamente mudar de configuração, mais concretamente na praceta Carlos da Mota Pinto. No âmbito da construção da Linha do Hospital, será implementada uma alteração de trânsito na entrada dos hospitais a partir de hoje até dia 8 de abril.

Esta intervenção, a cargo da Infraestruturas de Portugal, tem como objetivo pavimentar as estradas e realizar a integração urbana, melhorando as condições de circulação e o espaço envolvente.

Durante esta parte da empreitada será realizada ainda uma intervenção na zona de estacionamento de táxis, situada junto ao antigo posto de abastecimento de combustível. A zona central da praceta tem já estado a ser replantada, com pequenas plantas e flores.


| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

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