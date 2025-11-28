A empreitada da linha do hospital do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) avança na zona de Celas, com a intervenção na avenida Calouste Gulbenkian a começar em dezembro e na Cruz de Celas em março de 2026.

Aquela que deverá ser a última empreitada a ficar concluída do SMM (sistema de autocarros articulados em via dedicada) avança para uma nova fase de obras em Celas, uma das zonas centrais da cidade e uma das mais movimentadas, face à sua proximidade aos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Segundo nota de imprensa da Metro Mondego, as obras em Celas avançam na próxima semana para uma nova fase na zona da Praça Machado de Assis, avenida Calouste Gulbenkian e alameda Armando Gonçalves, com alterações significativas do trânsito naquela zona da cidade.

| Pode ler esta notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS