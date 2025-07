Obra do século XVIII reintegrada no Paço de Maiorca na Figueira da Foz após restauro

Uma rara coleção de papéis pintados do século XVIII vai ser devolvida ao seu espaço original, no Paço dos Viscondes de Maiorca, concelho da Figueira da Foz, após processo de conservação e restauro, informou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com o Município da Figueira da Foz, entre os dias 28 de julho e 01 de agosto terão lugar os trabalhos de reinstalação dos 24 painéis de papel chinês do Paço dos Viscondes de Maiorca.

“Após um longo processo de conservação e restauro, promovido pelo Município e conduzido pela Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, esta rara coleção de papéis pintados do século XVIII será devolvida ao seu espaço original, uma das salas nobres do Paço”.

Os painéis — de produção chinesa e adquiridos na época pela família senhorial de Maiorca — representam cenas naturalistas orientais com árvores floridas, aves exóticas, insetos e paisagens idealizadas, compondo um dos mais relevantes conjuntos de ‘chinoiserie’ autênticos existentes em território nacional.

“A sua reabilitação constitui um marco no processo de valorização patrimonial do Paço”, referiu.

A par desta devolução, está também em curso o restauro do retábulo renascentista e dos azulejos da Capela do Paço, sob responsabilidade da empresa Quadrifólio, com sede na própria freguesia de Maiorca.

Segundo a Câmara Municipal da Figueira da Foz, o público poderá visitar os painéis restaurados e as salas visitáveis do Paço de Maiorca, em articulação com o ciclo de concertos Melodias ao Entardecer, com início às 18:30, nos dias 15 de agosto (Milhanas com DJ Matilde Castro), 30 de agosto (Jéssica Pina com DJ Mafalda Nunes) e 13 de setembro (Georgia Cécile com DJ Groove Armanda).

“Nestas datas, a partir das 17:00, o Paço abre portas em regime de ‘open-day’, com visitas livres aos painéis de papel chinês e aos espaços visitáveis do edifício, permitindo aos visitantes usufruir de uma experiência de contacto com um património revitalizado”, indicou.