Obra de mais de 700 mil euros renova redes de água na Alta

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A empresa municipal Águas de Coimbra assinou, ontem, o auto de consignação da empreitada de remodelação das redes de água e drenagem na Alta de Coimbra. A obra tem um investimento de 730 mil euros e irá durar quase um ano

A Rua e Travessa do Cabido e a Rua de São Salvador (rua que liga a tasca Pintos ao restaurante O Trovador), na Alta de Coimbra, começou ontem a ser alvo de uma empreitada que tem como objetivo melhorar o sistema de redes de água e drenagem.

A obra, a cargo das Águas de Coimbra, representa um investimento de 730 mil euros e tem conclusão prevista para o final de junho de 2027.

A rede de esgotos e de drenagem das águas pluviais, nesta zona, é muito antiga. A maioria dos coletores é construído em alvenaria de pedra com muitos problemas de exfiltrações. As ruas são extremamente estreitas e são dotadas de uma rede de drenagem unitária, ou seja, o mesmo coletor drena os esgotos e as águas das chuvas. A falta de sarjetas é também um dos problemas identificado.

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