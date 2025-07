Óbito/Diogo Jota: “Portugal vai sentir a falta de um dos seus heróis” – Martínez

O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, lamentou hoje as perdas do internacional Diogo Jota e do irmão André Silva, realçando as qualidades do avançado do Liverpool, falecido num acidente de viação na última madrugada.

“Fomos todos atingidos por esta tragédia. Estamos todos desolados. Os nossos pensamentos vão para a esposa Rute, os seus três filhos e a restante família e amigos do Diogo Jota e do André Silva”, assinalou o técnico espanhol ao Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O responsável realçou que Diogo Jota fazia parte da “família” da equipa das ‘quinas’, elogiando o seu comportamento a nível pessoal e profissional.

“Criámos na seleção uma família que vai muito para além do futebol e o Diogo é parte importante dela, dentro e fora do campo. O seu profissionalismo e crença eram simultaneamente contagiosos e exemplares”, vincou.

E rematou: “No relvado, o Diogo vestia a camisola com orgulho e o seu trabalho na área era de nível mundial. Sentimos a dor da família e, nesta tragédia, temos de questionar a vida em geral. Portugal vai sentir a falta de um dos seus heróis”.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações ‘AA’, com 14 golos, tendo conquistado duas edições da Ligas das Nações, a última das quais no mês passado.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, onde se destacou, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas, antes de assinar pelos ‘reds’.