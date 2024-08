O. Hospital: “Somos do interior mas não somos coitadinhos”

Ambição é a palavra de ordem. O O. Hospital apresentou-se ontem aos oliveirenses e no grupo de trabalho reina a confiança, em vésperas da estreia oficial esta temporada.

“Vamos entrar em cada jogo para vencer. Com entrega, raça, querer e ambição. Temos uma uma equipa jovem mas vamos entrar em todos os jogos com atitude competitiva e vontade de vencer”, prometeu, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o treinador Rui Santos.

O O. Hospital “é visto como uma equipa do interior, não é olhado da mesma forma que uma Académica ou um Belenenses”, admite o treinador, mas avisa: “somos vistos como coitadinhos, mas não somos nenhuns coitadinhos. Vamos dignificar o símbolo com todo o respeito e todo o mérito”, avisa.

“Acolheram-nos de forma excecional e queremos retribuir”, continua Rui Santos.

A quatro dias da estreia, o treinador sente o grupo “muito confiante”.

“Tivemos mais uma semana de preparação… para nos conhecermos melhor. E temos a equipa muito unida e muito confiante”.

Uma união que, garante, vai fazer a diferença. “Estas interrelações pessoais, esta união, o sermos uma equipa dentro e fora do campo, vai fazer a diferença. Temos de ser coesos”, diz Rui Santos.