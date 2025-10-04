O Estádio Municipal de Oliveira do Hospital recebe, este domingo, o primeiro dérbi do distrito de Coimbra do Campeonato de Portugal.

O O. Hospital, que vem de duas derrotas consecutivas – uma delas na Taça – procura travar uma Naval 1893 que venceu os últimos três jogos consecutivos para o campeonato.

“É fácil adivinhar uma partida dura”, admite o treinador da casa.

Ricardo Maia reconhece que “o adversário está a jogar bem e a marcar muitos”, mas também sublinha que “está a sofrer alguns também”.

