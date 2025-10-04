diario as beiras
O. Hospital e Naval anteveem dérbi intenso no Campeonato de Portugal

04 de outubro às 10 h41
O. Hospital regressa a casa e quer vencer o dérbi | Fotografia: CD Fátima

O Estádio Municipal de Oliveira do Hospital recebe, este domingo, o primeiro dérbi do distrito de Coimbra do Campeonato de Portugal.

O O. Hospital, que vem de duas derrotas consecutivas – uma delas na Taça – procura travar uma Naval 1893 que venceu os últimos três jogos consecutivos para o campeonato.

“É fácil adivinhar uma partida dura”, admite o treinador da casa.
Ricardo Maia reconhece que “o adversário está a jogar bem e a marcar muitos”, mas também sublinha que “está a sofrer alguns também”.

Bruno Gonçalves

04 de outubro

04 de outubro

04 de outubro

04 de outubro

04 de outubro às 10h43

04 de outubro às 10h41

03 de outubro às 10h20

