O direito a não fazer nada

Descansar não é um luxo, é uma necessidade biológica elementar. O corpo precisa de pausa, de sono, de recuperação. A mente também. Sem descanso, aumenta a exaustão, diminui a atenção, empobrece a vida interior. Por isso, o descanso não é apenas uma necessidade, mas um direito legalmente reconhecido, que implica a existência de condições materiais e sociais que permitam o seu exercício efetivo. Em teoria, tudo isto parece óbvio. Na prática, está longe de o ser.

45Como quase todos os direitos, o acesso efetivo ao descanso não é igual para todos. Há quem viva entre salários curtos, horários fragmentados, empregos acumulados, deslocações longas e a carga invisível do trabalho doméstico e dos cuidados. Para essas pessoas, a incapacidade de parar não é o resultado de uma escolha falhada nem uma incompetência pessoal, mas uma impossibilidade estrutural ditada pelas condições materiais de sobrevivência. Descansar não é um direito, mas um privilégio alheio.

Essa desigualdade, porém, não esgota o problema. Mesmo entre os que dispõem de algum tempo livre, descansar está a tornar-se cada vez mais difícil. Houve um tempo em que o aborrecimento tinha lugar, em que as férias pareciam intermináveis. Hoje, esse tempo quase desapareceu. Chega o fim de semana e instala-se a inquietação. Responde-se a mensagens, adiantam-se tarefas, organizam-se agendas, confirmam-se compromissos, pega-se no telemóvel “só por um minuto”. E o que devia ser pausa transforma-se em continuação da obrigação por outros meios.

Até quando conseguimos resgatar algum tempo para descansar, esse descanso já não nos pertence verdadeiramente. É tolerado, medido e quase sempre condicionado à sua utilidade. Descansa-se para recuperar, para voltar em melhores condições, para render mais, para aguentar outra semana. No fundo, internalizámos a ideia de que o tempo só tem valor quando produz alguma coisa. O lazer é pressionado a tornar-se útil, saudável, interessante, rentável ou, pelo menos, justificável. Ler tem de melhorar-nos, caminhar tem de compensar o sedentarismo, dormir tem de otimizar o desempenho. O simples ato de parar, sem objetivo e sem prova, tornou-se quase escandaloso.

O resultado é uma sociedade que falha de duas maneiras: a uns, nega o direito ao descanso; a outros, concede-o envenenado pela culpa. Embora pouco problematizado, um dos desafios do nosso tempo é devolver ao descanso o seu lugar de direito inalienável. Isso implica libertá-lo da precariedade que o torna um privilégio socialmente restrito e resgatá-lo da lógica da aceleração e da ditadura da utilidade. Porque descansar não devia ser um prémio, nem uma pausa tolerada – devia ser tão natural quanto respirar. E talvez só quando o for deixemos de viver como se estivéssemos sempre em atraso em relação à própria vida.