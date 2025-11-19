Nuno Gaspar, de 21 anos, e Fernando Castanheira, de 82, são as vítimas mortais do acidente desta quarta-feira, que envolveu um veículo ligeiro e uma mota, em Eiras.

O acidente aconteceu na rua Adriano Lucas, com o óbito do jovem, condutor do motociclo, a ser declarado no local. Já o condutor do veículo ligeiro, considerado ferido grave na sequência da colisão, acabou por não resistir aos ferimentos, acabou por falecer já no hospital.

