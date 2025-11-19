diario as beiras
Coimbra

Nuno Gaspar e Fernando Castanheira são as vítimas mortais do acidente em Eiras

19 de novembro às 18 h08
0 comentário(s)
DR

Nuno Gaspar, de 21 anos, e Fernando Castanheira, de 82, são as vítimas mortais do acidente desta quarta-feira, que envolveu um veículo ligeiro e uma mota, em Eiras.

O acidente aconteceu na rua Adriano Lucas, com o óbito do jovem, condutor do motociclo, a ser declarado no local. Já o condutor do veículo ligeiro, considerado ferido grave na sequência da colisão, acabou por não resistir aos ferimentos, acabou por falecer já no hospital.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (20/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de novembro

Faleceu Manuel Almeida, comandante do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Mira
19 de novembro

Incêndio nas instalações do Eirense destrói a rouparia
19 de novembro

Nuno Gaspar e Fernando Castanheira são as vítimas mortais do acidente em Eiras
19 de novembro

Coimbra: Exposição sobre as primeiras eleições livres em Portugal no Convento São Francisco

Coimbra

CoimbraDesporto
19 de novembro às 18h40

Incêndio nas instalações do Eirense destrói a rouparia

0 comentário(s)
Coimbra
19 de novembro às 18h08

Nuno Gaspar e Fernando Castanheira são as vítimas mortais do acidente em Eiras

0 comentário(s)
Coimbra
19 de novembro às 18h03

Coimbra: Exposição sobre as primeiras eleições livres em Portugal no Convento São Francisco

0 comentário(s)