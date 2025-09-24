diario as beiras
Nacional

Nunca aceitaremos a anexação da Crimeia, estaremos sempre ao lado da Ucrânia – Marcelo

24 de setembro às 19 h40
0 comentário(s)
DR

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje na ONU, em Nova Iorque, que Portugal nunca aceitará a anexação da Crimeia pela Rússia e estará sempre ao lado da Ucrânia.

Numa intervenção na 5.ª Cimeira da Plataforma Internacional da Crimeia, organizada pela Ucrânia, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), Marcelo Rebelo de Sousa apelou à libertação imediata dos civis detidos ilegalmente e crianças raptadas pela Rússia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursou no início desta cimeira, intitulada “Reconhecendo o Papel da Assembleia Geral da ONU na Promoção do Respeito pela Carta da ONU no Contexto da Crimeia”.

O chefe de Estado português, que discursou em inglês, condenou “a ocupação ilegal da Crimeia em 2014” que enquadrou como “o início de uma campanha mais ampla da Rússia de agressão e desrespeito pelo direito internacional, pela Carta da ONU e pelas resoluções da ONU”.

“Apoiaremos, sempre, e estaremos ao lado da Ucrânia e do povo ucraniano. Nunca aceitaremos a anexação da Crimeia. Apoiaremos a Declaração de Nova Iorque. E fá-lo-emos enquanto a Rússia persistir na ocupação ilegal do território ucraniano e na sua violação sistemática do direito internacional. A Crimeia é Ucrânia”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Em 2014, a Assembleia Geral da ONU aprovou, com o voto a favor de 100 países, entre os quais Portugal, uma resolução apelando ao não reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia, considerando inválido o referendo organizado pelas autoridades pró-russas.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de setembro

Nunca aceitaremos a anexação da Crimeia, estaremos sempre ao lado da Ucrânia – Marcelo
24 de setembro

Linha da Beira Alta reabre na íntegra no domingo
24 de setembro

Festival Apura promove em Coimbra 21 concertos de artistas independentes
24 de setembro

Casal de juristas de Coimbra defende mais apoios às famílias de crianças com cancro

Nacional

Nacional
24 de setembro às 19h40

Nunca aceitaremos a anexação da Crimeia, estaremos sempre ao lado da Ucrânia – Marcelo

0 comentário(s)
NacionalRegião Centro
24 de setembro às 19h36

Linha da Beira Alta reabre na íntegra no domingo

0 comentário(s)
Nacional
23 de setembro às 11h23

TAP garante colaborar com autoridades após buscas sobre indemnização a ex-administradora

0 comentário(s)