O novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias (SINACC), que vai substituir o SIGIC criado em 2004, só deve entrar em funcionamento generalizado no final do ano, tendo em conta a necessidade de formação nos hospitais.

A coordenadora do grupo de trabalho que está a desenvolver o SINACC adiantou hoje à agência Lusa que os testes do novo sistema nas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Coimbra e do Alto Ave e no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa “estão a correr bem” e sem registo de problemas.

