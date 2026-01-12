Nove pessoas morreram entre as 00:00 de sexta-feira e as 24 horas de domingo em 566 acidentes rodoviários em Portugal continental, de acordo com dados da Guarda Nacional Republicana (GNR) disponíveis na sua página da internet.

Segundo os dados da Guarda, entre sexta-feira e domingo foram registados nove mortos em 566 acidentes, que causaram também 13 feridos graves e 152 feridos ligeiros.

Na sexta-feira, duas pessoas morreram em acidentes ocorridos nos distritos do Porto e Leiria.

A maioria dos acidentes (258) registados pela GNR na sexta-feira ocorreram nos distritos do Porto (36), Aveiro (35), Setúbal e Braga (ambos com 25).

No sábado, as vítimas mortais foram registadas em acidentes ocorridos nos distritos de Aveiro (dois), Portalegre (um) e Porto (dois).

Dos 157 acidentes registados no sábado pela Guarda, a maioria ocorreram no Porto (28), Aveiro (24), Faro (13) e Santarém e Viseu (ambos com 12 cada).

De acordo com os dados da GNR, no domingo foram registados 151 acidentes, a maioria registados nos distritos do Porto (21), Lisboa (17) e Braga (15).

As duas vítimas mortais ocorridas no domingo resultaram de acidentes nos distritos de Portalegre e Aveiro.