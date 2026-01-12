diario as beiras
Nacional

Nove mortos nas estradas entre sexta-feira e domingo

12 de janeiro de 2026 às 10 h06
0 comentário(s)
DR

Nove pessoas morreram entre as 00:00 de sexta-feira e as 24 horas de domingo em 566 acidentes rodoviários em Portugal continental, de acordo com dados da Guarda Nacional Republicana (GNR) disponíveis na sua página da internet.

Segundo os dados da Guarda, entre sexta-feira e domingo foram registados nove mortos em 566 acidentes, que causaram também 13 feridos graves e 152 feridos ligeiros.

Na sexta-feira, duas pessoas morreram em acidentes ocorridos nos distritos do Porto e Leiria.

A maioria dos acidentes (258) registados pela GNR na sexta-feira ocorreram nos distritos do Porto (36), Aveiro (35), Setúbal e Braga (ambos com 25).

No sábado, as vítimas mortais foram registadas em acidentes ocorridos nos distritos de Aveiro (dois), Portalegre (um) e Porto (dois).

Dos 157 acidentes registados no sábado pela Guarda, a maioria ocorreram no Porto (28), Aveiro (24), Faro (13) e Santarém e Viseu (ambos com 12 cada).

De acordo com os dados da GNR, no domingo foram registados 151 acidentes, a maioria registados nos distritos do Porto (21), Lisboa (17) e Braga (15).

As duas vítimas mortais ocorridas no domingo resultaram de acidentes nos distritos de Portalegre e Aveiro.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de janeiro

Nova fase das obras do metrobus condiciona trânsito na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes
12 de janeiro

Figueira da Foz: Chega e PS criam “geringonça” em Maiorca
12 de janeiro

Taça AFC: Estão encontrados os oito ocupantes dos “quartos”
12 de janeiro

Cantanhede: Cortejo de Reis alimenta ambição de novas salas para catequese

Nacional

CoimbraNacional
12 de janeiro às 10h10

Onze distritos sob aviso amarelo na terça-feira devido à chuva

0 comentário(s)
Nacional
12 de janeiro às 10h06

Nove mortos nas estradas entre sexta-feira e domingo

0 comentário(s)
Figueira da FozNacional
09 de janeiro às 20h41

Seguro afirma na Figueira da Foz que vê coerência na recolha de apoios tanto à direita como à esquerda

0 comentário(s)