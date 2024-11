Nove doutores de Medicina receberam insígnias

Foi pela voz de João Malva que os novos doutores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) prometeram contribuir para formar uma nova geração de profissionais e cidadãos.

“Esperamos honrar o legado que nos foi transmitido pelos nosso mestres e que nos impele entregar total atenção à nova causa universitária e, assim, contribuir para formar uma nova geração de profissionais e cidadãos, dando continuidade a este ciclo virtuoso de criação de conhecimento para inspirar sociedade na edificação de um mundo melhor”, afirmou ontem o coordenador do consórcio Ageing@Coimbra e um dos nove doutores que ontem receberam as insígnias (borla e capelo) .

Numa cerimónia que encheu a Sala dos Capelos (Sala Grande dos Atos), João Malva lembrou que a saúde é um conceito “único e indissociável”.

“A saúde do homem começa e acaba na saúde do ambiente, dos ecossistemas, na saúde global e planetário”.

