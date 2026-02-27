A nova temporada do Cineteatro Messias vai apostar na música, levando à Mealhada Valter Lobo, Camané e Mário Laginha, “três nomes maiores do panorama musical português”, anunciou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com a vice-presidente da Câmara da Mealhada, responsável pelo pelouro da Cultura, esta programação reflete o compromisso em oferecer cultura de qualidade a todos os públicos.

“Do teatro para famílias às peças mais elaboradas, passando por concertos de artistas consagrados como Valter Lobo, Camané e Mário Laginha, queremos proporcionar experiências únicas que aproximem a comunidade da música, do teatro e das artes em geral”, destacou Filomena Pinheiro.

A nova temporada arranca no próximo sábado, com a iniciativa “Famílias ao Teatro”, que prevê uma tarde dedicada ao teatro e à família, de entrada gratuita.

Para o dia 07 de março está previsto o concerto de Valter Lobo, que sobe ao palco para apresentar o mais recente álbum, “Melancólico Dançante”.

“Um dos momentos altos da temporada” acontece a 26 de abril, às 17:00, com a atuação de Camané, uma das vozes mais emblemáticas do fado.

Já a atuação de Mário Laginha terá lugar a 30 de abril, com o pianista a apresentar o álbum “Retorno”, gravado 19 anos após o seu anterior trabalho a solo “Canções e Fugas”.

A programação prevê, para o dia 14 de março, a apresentação de “Menina do Mar”, pela Plateia D’ Emoções.

Este musical para os mais novos é inspirado no conto infantil de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O teatro regressa a 20 de março, com “Memória do Barro”, numa encenação da Trigo Limpo Teatro Acert, de Tondela, que convida a uma reflexão sobre a presença e o papel das mulheres no universo da olaria e da cerâmica.

A 28 de março, o Cineteatro Messias assinala o Dia Mundial do Teatro com “Playback”, uma criação da companhia local Caixa de Palco.

Esta celebração reúne as companhias de teatro concelhias Aguarela de Memórias, Grupo Cénico de Santa Cristina e Oficina de Teatro do Cértima.

A 17 de abril sobe ao palco “Cantar de Galo”, pelo grupo Mala Voadora. Trata-se de uma peça escrita para Jorge Andrade pelo escritor americano Robert Schenkkan, vencedor dos prémios Pulitzer e Tony.

Paralelamente, o Cineteatro Messias, na Mealhada, distrito de Aveiro, mantém a sua programação regular de cinema, com sessões às sextas-feiras e sábados, às 21:30, e aos domingos, às 16:00.