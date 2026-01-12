Começa amanhã, 13 de janeiro, uma nova fase das obras do metrobus, na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, em Coimbra, informou hoje a Metro Mondego em comunicado. A empreitada insere-se no troço da Linha do Hospital., promovida pela Infraestruturas de Portugal.

De acordo com a nota, “esta fase corresponde aos trabalhos finais da intervenção, incluindo pavimentação da via, execução de passeios, drenagem e instalação do canal dedicado ao netrobus, com a duração prevista dos trabalhos a ser de vários meses”.

Durante este período, a circulação automóvel ficará condicionada, com o trânsito a passar a processar-se de forma alternada, nos dois sentidos, através de uma única via, sendo regulado por semáforos de obra.

Segundo o Metro Mondego, “prevêem-se demoras significativas na circulação, pelo que se recomenda que os automobilistas evitem este arruamento sempre que possível e adotem percursos alternativos”.

Quem pretender aceder à baixa a partir da manutenção militar, para além dos circuitos alternativos, terá ainda como opção a circulação através da eua da Manutenção Militar, eua de Montarroio e rua Pedro Rocha. No sentido oposto, em direção à Praça da República, recomenda-se a utilização da rua de Aveiro, Conchada, rua de Saragoça e avenida Sá da Bandeira.

Apesar dos condicionamentos, estão assegurados em permanência os acessos ao Mercado Municipal D. Pedro V, incluindo os estacionamentos, as zonas de cargas e descargas e os acessos necessários ao normal funcionamento do mercado. Mantêm-se igualmente garantidos os acessos à esquadra da PSP e a outros serviços essenciais localizados na área.

A circulação pedonal será assegurada, sendo garantidos percursos seguros e devidamente sinalizados com encaminhamento para passadeiras alternativas sempre que necessário.

Durante o condicionamento, as paragens dos SMTUC localizadas junto ao Jardim da Manga em ambos os sentidos serão deslocadas provisoriamente para a rua da Sofia. A praça de táxis, localizada junto à PSP, será transferida para a rua Pedro Olaio, junto à Loja do Cidadão.