diario as beiras
Coimbra

Nova fase das obras do metrobus condiciona trânsito na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes

12 de janeiro de 2026 às 11 h42
0 comentário(s)
DR

Começa amanhã, 13 de janeiro, uma nova fase das obras do metrobus, na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, em Coimbra, informou hoje a Metro Mondego em comunicado. A empreitada insere-se no troço da Linha do Hospital., promovida pela Infraestruturas de Portugal.

De acordo com a nota, “esta fase corresponde aos trabalhos finais da intervenção, incluindo pavimentação da via, execução de passeios, drenagem e instalação do canal dedicado ao netrobus, com a duração prevista dos trabalhos a ser de vários meses”.

Durante este período, a circulação automóvel ficará condicionada, com o trânsito a passar a processar-se de forma alternada, nos dois sentidos, através de uma única via, sendo regulado por semáforos de obra.

Segundo o Metro Mondego, “prevêem-se demoras significativas na circulação, pelo que se recomenda que os automobilistas evitem este arruamento sempre que possível e adotem percursos alternativos”.

Quem pretender aceder à baixa a partir da manutenção militar, para além dos circuitos alternativos, terá ainda como opção a circulação através da eua da Manutenção Militar, eua de Montarroio e rua Pedro Rocha. No sentido oposto, em direção à Praça da República, recomenda-se a utilização da rua de Aveiro, Conchada, rua de Saragoça e avenida Sá da Bandeira.

Apesar dos condicionamentos, estão assegurados em permanência os acessos ao Mercado Municipal D. Pedro V, incluindo os estacionamentos, as zonas de cargas e descargas e os acessos necessários ao normal funcionamento do mercado. Mantêm-se igualmente garantidos os acessos à esquadra da PSP e a outros serviços essenciais localizados na área.

A circulação pedonal será assegurada, sendo garantidos percursos seguros e devidamente sinalizados com encaminhamento para passadeiras alternativas sempre que necessário.

Durante o condicionamento, as paragens dos SMTUC localizadas junto ao Jardim da Manga em ambos os sentidos serão deslocadas provisoriamente para a rua da Sofia. A praça de táxis, localizada junto à PSP, será transferida para a rua Pedro Olaio, junto à Loja do Cidadão.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de janeiro

PM diz que há “perceção de caos” no SNS mas que essa “não é a realidade”
12 de janeiro

Homem morre em casa após sofrer paragem cardiorrespiratória em Coimbra
12 de janeiro

Nova fase das obras do metrobus condiciona trânsito na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes
12 de janeiro

Figueira da Foz: Chega e PS criam “geringonça” em Maiorca

Coimbra

Coimbra
12 de janeiro às 12h48

Homem morre em casa após sofrer paragem cardiorrespiratória em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
12 de janeiro às 11h42

Nova fase das obras do metrobus condiciona trânsito na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes

0 comentário(s)
Coimbra
12 de janeiro às 10h22

Vereadora de Coimbra abandona o Chega e torna-se independente

0 comentário(s)