Nova fase das obras do metrobus condiciona trânsito na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes
Começa amanhã, 13 de janeiro, uma nova fase das obras do metrobus, na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, em Coimbra, informou hoje a Metro Mondego em comunicado. A empreitada insere-se no troço da Linha do Hospital., promovida pela Infraestruturas de Portugal.
De acordo com a nota, “esta fase corresponde aos trabalhos finais da intervenção, incluindo pavimentação da via, execução de passeios, drenagem e instalação do canal dedicado ao netrobus, com a duração prevista dos trabalhos a ser de vários meses”.
Durante este período, a circulação automóvel ficará condicionada, com o trânsito a passar a processar-se de forma alternada, nos dois sentidos, através de uma única via, sendo regulado por semáforos de obra.
Segundo o Metro Mondego, “prevêem-se demoras significativas na circulação, pelo que se recomenda que os automobilistas evitem este arruamento sempre que possível e adotem percursos alternativos”.
Quem pretender aceder à baixa a partir da manutenção militar, para além dos circuitos alternativos, terá ainda como opção a circulação através da eua da Manutenção Militar, eua de Montarroio e rua Pedro Rocha. No sentido oposto, em direção à Praça da República, recomenda-se a utilização da rua de Aveiro, Conchada, rua de Saragoça e avenida Sá da Bandeira.
Apesar dos condicionamentos, estão assegurados em permanência os acessos ao Mercado Municipal D. Pedro V, incluindo os estacionamentos, as zonas de cargas e descargas e os acessos necessários ao normal funcionamento do mercado. Mantêm-se igualmente garantidos os acessos à esquadra da PSP e a outros serviços essenciais localizados na área.
A circulação pedonal será assegurada, sendo garantidos percursos seguros e devidamente sinalizados com encaminhamento para passadeiras alternativas sempre que necessário.
Durante o condicionamento, as paragens dos SMTUC localizadas junto ao Jardim da Manga em ambos os sentidos serão deslocadas provisoriamente para a rua da Sofia. A praça de táxis, localizada junto à PSP, será transferida para a rua Pedro Olaio, junto à Loja do Cidadão.