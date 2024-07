Normalizada circulação na Linha do Norte após perturbações junto ao Entroncamento

A circulação de comboios na Linha do Norte estava normalizada hoje pelas 13:00, depois dos condicionamentos causados desde manhã pelo descarrilamento de um veículo de manutenção, sem causar feridos, anunciou a CP – Comboios de Portugal.

“A circulação na Linha do Norte já se efetua nas duas vias e tende a normalizar nas próximas horas”, declarou a CP, na sua página na rede social Facebook.

A circulação esteve condicionada e a fazer-se por via única durante a manhã entre Lamarosa (município e distrito de Coimbra) e o Entroncamento, no distrito de Santarém, com o registo de “alguns atrasos”.

“Ocorreu cerca das 04:30 de hoje o descarrilamento de um veículo de manutenção da linha férrea, que não causou feridos, entre a Lamarosa e o Entroncamento. É no interface da Linha do Norte para o ramal de Tomar”, disse de manhã à Lusa fonte da transportadora.