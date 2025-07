Noites de verão na Figueira da Foz marcada por vários concertos

O ciclo “CAE Fora de Portas” regressa este verão à Figueira da Foz. A iniciativa é promovida pelo município da Figueira da Foz, através do Centro de Artes e Espetáculos, em articulação com a Divisão de Monumentos Históricos.

Este ano, os palcos são dois dos mais emblemáticos monumentos do concelho — o Paço de Maiorca e o Mosteiro de Santa Maria de Seiça — que acolhem uma programação artística de excelência onde a música, a dança e o património são elementos fundamentais.

“Através de uma programação artística de excelência, levamos a cultura para fora dos espaços tradicionais e convidamos o público a redescobrir dois dos nossos mais emblemáticos monumentos: o Paço de Maiorca e o Mosteiro de Santa Maria de Seiça”, afirma o presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes.

“Queremos que cada espetáculo seja uma experiência completa, onde a música e a dança se unem ao património, à paisagem e à vivência coletiva dos nossos lugares.”, sublinha o autarca.

Num ambiente descontraído e acolhedor, os jardins do Paço de Maiorca abrem-se à música pop, soul e jazz, e à convivência, nos fins de tarde de 15 e 30 de agosto, assim como de 13 de setembro.

Assim, a 15 de agosto o Paço de Maiorca recebe Milhanas e a dj Marilde Castro, a 30 de agosto, é a vez de Jéssica Pina e a dj Mafalda Nunes. Já no dia 13 de setembro, o destaque vai para um espetáculo da britância Georgia Cécile.

O programa tem início sempre às 17h00 e termina às 21h00. O Bilhete diário terá um custo de 7 euros e o Pack 3 dias de 15 euros. A entrada para crianças até aos 12 anos é gratuita. O município assegura transporte em autocarro municipal, mediante inscrição prévia: casa.paco@cm-figfoz.pt .

Já o Mosteiro de Seiça vai ser palco de três momentos culturais de excelência, todos com início pelas 19H00.

Rui Massena (23 de agosto), Rodrigo Leão (6 setembro) e Quorum Ballet ( 20 de setembro) são os protagonistas destes espetáculos.

O bilhete diário terá um custo de 15 euros, com o pack para os 3 dias, o custo de 30 euros.

Já o Centro de Arte e Espetáculos da Figueira da Foz, entre os dias 14 e 17 de agosto, recebe dois concertos por noite, no âmbito do ciclo “A Solo no CAE”.

A 14 de agosto, atuam Ana Lua Caiano e S- Pedro. No dia seguinte (15 de agosto), é a vez de Margarida e Mariana Dalot. Já a 16 de agosto, sobem a palco, Mico da Câmara Pereira e Léo Middea. Por fim, no dia 17 de agosto, Joana Almeirante e Noble são os protagonistas.