Nininho Vaz Maia abriu as portas do “The Voice Portugal” a Raquel Franco

Raquel Franco candidatou-se ao programa da RTP “The Voice Portugal” na “desportiva”. Chegou às provas cegas, onde o mentor Nininho Vaz Maia decidiu virar a cadeira e aceitar na sua equipa a jovem de 21 anos que é natural de Mira.

No programa do passado domingo, a estudante do mestrado em Economia e Gestão da Inovação na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e antiga estudante de Gestão da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, arriscou interpretar o tema “Bohemian Rhapsody”, dos Queen.

“Estava afónica quando me inscrevi e quando pisei aquele palco continuava sem a minha voz recuperada. Paralisei ao perceber que não conseguia cantar, pelo menos não da forma que o faço normalmente, mas tinha de continuar até ao fim. Quando o Nininho Vaz Maia virou a cadeira fiquei completamente sem reação, foi um voto de esperança e confiança que eu achava não ser possível”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, Raquel Franco.

