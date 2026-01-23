diario as beiras
Neve faz cortar estradas em Arganil e Pampilhosa da Serra

23 de janeiro de 2026 às 16 h50
Também já nevou no Piodão. Fotografia: Irene Lopes

A neve que está a cair nas terras altas do distrito de Coimbra fez já encerrar estradas nos concelhos de Arganil e Pampilhosa da Serra.

Nesta fase, foram encerradas a Estrada Nacional 2344, entre Monte frio e Castanheira da Serra, a Estrada Municipal 507, entre o cruzamento de Pinheiros Altos e Barroselas e a ainda a Estrada Nacional 1355, entre o Alto do Tojo e Malhada Chã, no concelho de Arganil.

De acordo com informação do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil, também na Pampilhosa da Serra foi encerrada a EM 547, no Alto de Fajão.

A mesma fonte esclareceu que, nesta fase, não há nenhuma localidade isolada.

