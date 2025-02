Nevão em Coimbra foi há 42 anos para ficar na memória coletiva da cidade

Completam-se hoje 42 anos sobre o grande nevão que caiu sobre Coimbra a 11 de fevereiro de 1983. Foi um fenómeno meteorológico que ficou na memória coletiva da cidade, recordado, com saudade, por milhares de habitantes de todas as idades.

Foi um dia de alegria, com muita gente a sair à rua para tirar fotografias, incluindo os conhecidos fotógrafos Formidável e Varela Pé Curto, que expuseram os seus trabalhos na montra da Casa Hilda (que tinha loja na Portagem).

Várias escolas da cidade suspenderam as aulas e os alunos aproveitaram para brincarem com bolas de neve, uma novidade para a grande maioria.

Por outro lado, a neve chegou a acumular mantos de 10 a 15 centímetros, durante a manhã, nos locais mais abrigados, mas também provocando vários condicionamentos de trânsito.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 11/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS