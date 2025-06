Natação: Três atletas de Condeixa na seleção nacional de águas abertas

Três nadadores do Condeixa Aqua Club estão convocados para o Campeonato Europeu de Juniores de águas abertas, que vai ter lugar em Setúbal, entre amanhã e sábado.

Rafael Rodrigues Camila Marcelo e Rita Neves são os atletas condeixenses em prova, onde vão ter a companhia de Diogo Girão, treinador convidado pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).

Neste Europeu de Juniores, os jovens portugueses terão oportunidade de se confrontarem com a jovem elite europeia. Mais de 200 nadadores competem neste Europeu de Juniores com a organização a contar um total de 290 pessoas envolvidas entre nadadores e staff das equipas que poderão chegar às 30 seleções.

