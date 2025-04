Natação: Quarteto feminino do Condeixa Aqua Clube bate recorde nacional

O quarteto feminino do Condeixa Aqua Clube obteve hoje o máximo de Portugal de juvenis A dos 4×200 livres. Rita Santos, Maria Simões, Leonor Cardeal e Camila Marcelo concluíram em 8.54,69 minutos melhorando o anterior máximo (8.55,49) que pertencia ao Futebol Clube do Porto desde 01/04/2015 em Coimbra.

Os Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos Open de Portugal estão a decorrer, até domingo, no Complexo de Piscinas do Jamor.

Do distrito de Coimbra, para além do Condeixa Aqua Clube, destaque também para o Louzan Natação, que está representado com atletas de elite, como os olímpicos Camila Rebelo e Gabriel Lopes e os internacionais Inês Henriques e Ricardo Santos.

Ao todo, há 738 atletas inscritos (381 masculinos e 357 femininos) de 96 clubes.

Os campeonatos são abertos a nadadores nacionais ou estrangeiros (apenas no Open) que tenham cumprido os critérios de admissão.

Benfica com 44 inscritos (27 masculinos e 17 femininos), Sporting, 41 (24 e 17), Sport Algés e Dafundo, 29 (15 e 14), Naval do Funchal, 28 (19 e 9), Sp. Braga, 26 (11 e 15), FC Porto, 24 (13 e 11) e Belenenses 22 (15 e 7) e Clube dos Galitos, 20 (6 e 14) são os clubes com mais nadadores inscritos.