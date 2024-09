Nadador Diogo Cancela acaba de alcançar o Bronze nos Paralímpicos de Paris

Diogo Cancela, de 23 anos, conquistou hoje a Medalha de Bronze em 200 metros estilos SM8 no Jogos Paralímpicos Paris 2024. O nadador natural de Moinhos, Miranda do Corvo e atleta do Louzan Natação cumpriu o seu sonho numa prova terminada há poucos minutos, com o tempo de 02.23.64 minutos. Foi melhor europeu da competição, apenas ultrapassado por nadadores da China. A medalha de Diogo Cancela é a 96.ª de Portugal em 11 participações em Jogos Paralímpicos. A cerimónia de entrega das medalhas é às 19H30.

Trata-se da segunda medalha de hoje para Portugal nos jogos Paralímpicos Paris 2024. Miguel Monteiro, de Mangualde, também da região Centro, sagrou-se campeão paralímpico do lançamento do peso F40 , com um lançamento a 11,21 metros, marca que constitui novo recorde da competição.

Miguel Monteiro, atleta de baixa estatura, que tinha sido bronze nos Jogos Tóquio2020, liderou durante quase todo o concurso, no qual o mongol Battulga Tsegmid (11,09) ficou com a prata e o iraquiano Garrah Tnaiash (11,03) com o bronze.