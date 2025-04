Municípios devem receber mais 389 autocarros elétricos em 2026

O Governo assinou hoje contratos para a compra de 389 novos autocarros elétricos, com financiamento da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que deverão circular em mais de 70 municípios do continente em 2026.

Segundo o Governo, a compra dos veículos, através do Fundo Ambiental e com a reprogramação de verbas do PRR, pretende “aumentar a frota de autocarros de emissões nulas e expandir a rede de infraestruturas de carregamento e abastecimento em todo o país”.

Os 389 veículos juntam-se a outros 413, cujo concurso foi lançado no ano passado, e têm financiamento a 100%.

O investimento total previsto para os mais de 800 veículos chega quase aos 211 milhões de euros (ME) provenientes do PRR, segundo o Ministério do Ambiente.

Os 398 autocarros hoje contratados recebem 120,9 ME do PRR, que se somam aos 90 ME reprogramados para os 413 veículos cujo aviso foi lançado em 2024.

Os mais de 800 autocarros sem emissões destinam-se a empresas de transportes, municípios e entidades municipais de todo o continente, representando um investimento total de cerca de 54,5 na Área Metropolitana de Lisboa, de 21,5 na do Porto e de 145 ME no resto do continente.

“Tendo em conta os prazos médios de 15 meses para produção, entrega e instalação das infraestruturas, é essencial que o processo seja concluído com celeridade, evitando atrasos que possam comprometer os prazos do PRR, cujo encerramento está previsto para março de 2026”, indicou o Ministério do Ambiente.

Durante a cerimónia de assinatura dos protocolos, que decorreu em Lisboa, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, salientou que os veículos serão aplicados não só nos transportes urbanos, mas também no transporte escolar e de pessoas com problemas de mobilidade.

“Portanto, é algo que é um programa de descarbonização dos transportes, mas também de coesão territorial e de coesão social”, afirmou.

Segundo Maria Graça Carvalho, algumas das localidades contempladas, como Castelo Branco e Peso da Régua, indicaram que, com este novo concurso, “ficarão com a frota de autocarros 100% descarbonizada”.

Além da ministra do Ambiente, estiveram também na assinatura dos contratos o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, e o secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis.