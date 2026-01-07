O prazo para identificação e registo, de forma gratuita, de propriedades através do Balcão Único do Prédio (BUPi) foi prolongado, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 215/2025 (publicada a 29 de dezembro de 2025). Assim, até 31 de dezembro de 2026 o processo de identificação e registo de propriedades rústicas e mistas no BUPi continuará a ser gratuito (primeiro prazo para o término do registo gratuito era 31 de dezembro de 2025).

Depois de ter iniciado a expansão ao território nacional em setembro de 2020 (a Lei que determinou a expansão foi aprovada em agosto de 2019), o BUPi está hoje implementado em 158 municípios dos 173 elegíveis por não disporem de cadastro predial, contando com a colaboração de mais de 1200 técnicos habilitados, que prestam apoio direto aos cidadãos e asseguram a elaboração de representações gráficas georreferenciadas.

Na área da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra), que abrange, ao nível do BUPi, 18 concelhos (O. Hospital tem cadastro predial), foram identificadas, até 1 de janeiro de 2026, um total de 457769 propriedades.

A nível nacional, foram registadas 3178138 propriedades, número que representa 37% do total das propriedades identificadas (matrizes georreferenciadas) face ao número total registado na Autoridade Tributária.

