diario as beiras
Figueira da Foz

Município vai reduzir gastos com iluminação de Natal

20 de março de 2026 às 09 h00
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Há muito que o presidente da Câmara da Figueira da Foz defende que o investimento do município na iluminação decorativa de Natal deve ser simbólico.
Em 2023, destacou, o executivo camarário reduziu os gastos com a iluminação e foi inundado com uma chuva de críticas.
No último Natal, investiu 343 mil euros na iluminação de Natal na zona urbana e transferiu 77 mil euros para as juntas de freguesias, destinados à aquisição daquele serviço.
O autarca afirmou ontem na reunião de câmara – dias depois das buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) nos municípios com contratos firmados com a mesma empresa de iluminação decorativa em espaços públicos nos últimos anos, incluindo a Figueira da Foz – que a partir de agora será diferente.
“Vamos trabalhar no sentido de fazermos umas velinhas, uma árvore de Natal”, ilustrou Santana Lopes.
Ao DIÁRIO AS BEIRASA, no final da sessão de câmara, afirmou: “Prefiro que não se gaste praticamente nada nessa matéria. Vou conversar com os outros membros do executivo. Claro que igual não vai ser”.

Autoria de:

Jot'Alves

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