Município de Penela destina 70 mil euros para o Orçamento Participativo

A Câmara de Penela, no distrito de Coimbra, promove mais uma edição do Orçamento Participativo (com dotação de 65.000 euros) e Orçamento Participativo Jovem (5.000 euros), cujas propostas devem ser entregues até 30 de setembro.

Este ano, no Orçamento Participativo, disponível para cidadãos com idade superior a 30 anos, podem ser apresentadas propostas que abranjam todas as áreas da competência do município, incluindo projetos materiais ou imateriais, com o objetivo de promover uma maior participação da população.

As propostas apresentadas ao Orçamento Participativo Jovem, no qual podem participar jovens dos 14 anos 30 anos, devem ser destinadas apenas a projetos culturais imateriais.