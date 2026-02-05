A presidente da câmara de Coimbra faz um ponto de situação sobre o impacto das condições meteorológicas adversas que têm afetado o concelho.

A reunião decorre na Casa Municipal da Proteção Civil, na avenida Mendes Silva, em Coimbra, e conta ainda com a presença de Ricardo Lino, vereador da Proteção Civil, Andreia Rodrigues, coordenadora do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Na ocasião, a autarca anunciou que “os meios vão estar no terreno até dia de fevereiro (quarta-feira”. “O nível das águas do rio Mondego continua a subir e nas últimas 24 horas foi necessário retirar três a quatro famílias devido a derrocadas”, acrescentou Ana Abrunhosa.

