diario as beiras
Coimbra

Município de Coimbra faz ponto de situação sobre impacto do mau tempo no concelho (com vídeo)

05 de fevereiro de 2026 às 12 h47
0 comentário(s)
DB/Daniel Filipe Pereira

A presidente da câmara de Coimbra faz um ponto de situação sobre o impacto das condições meteorológicas adversas que têm afetado o concelho.

A reunião decorre na Casa Municipal da Proteção Civil, na avenida Mendes Silva, em Coimbra, e conta ainda com a presença de Ricardo Lino,  vereador da Proteção Civil, Andreia Rodrigues, coordenadora do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Na ocasião, a autarca anunciou que “os meios vão estar no terreno até dia de fevereiro (quarta-feira”. “O nível das águas do rio Mondego continua a subir e nas últimas 24 horas foi necessário retirar três a quatro famílias devido a derrocadas”, acrescentou Ana Abrunhosa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de fevereiro

André Ventura defende adiamento das eleições por uma semana
05 de fevereiro

Subida dos caudais preocupa autarquia de Soure
05 de fevereiro

Casal de jovens detido em Coimbra após alegadamente fugir e agredir policiais
05 de fevereiro

Uma centena de operacionais monitoriza margens do Mondego

Coimbra

Coimbra
05 de fevereiro às 14h51

Casal de jovens detido em Coimbra após alegadamente fugir e agredir policiais

0 comentário(s)
Coimbra
05 de fevereiro às 14h34

Uma centena de operacionais monitoriza margens do Mondego

0 comentário(s)
Coimbra
05 de fevereiro às 12h47

Município de Coimbra faz ponto de situação sobre impacto do mau tempo no concelho (com vídeo)

0 comentário(s)