A Câmara Municipal de Coimbra criou um canal direto e exclusivo de comunicação destinado às empresas do concelho, com o objetivo de recolher informação sobre os danos provocados pela depressão Kristin no tecido empresarial.

Segundo o comunicado enviado pelo município, o objetivo é recolher informação que permita sinalizar os casos mais urgentes, garantindo uma resposta mais rápida e articulada dos serviços municipais.

Através deste canal, as empresas podem relatar danos verificados nas suas instalações, equipamentos ou prejuízos na atividade económica, identificar necessidades específicas de apoio ou de encaminhamento, sinalizar situações que exijam articulação urgente com os serviços do Município e solicitar ajuda no acesso aos mecanismos de apoio definidos pelo Governo.

O executivo pede ainda que as comunicações incluam, sempre que possível, a identificação da empresa, a localização e uma breve descrição dos danos ou constrangimentos registados.