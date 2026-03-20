O edil da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, participou, no último sábado, 14 de março, nas comemorações do 35.º aniversário da empresa Gouveia & Castanheira, que tem sede em Pomares.

Apesar de ter celebrado 35 anos a 11 de março, a festa ficou reservada para dia 14 de março, na localidade que é sede de freguesia. Na ocasião, Luís Paulo Costa felicitou pessoalmente o empresário José Carlos Castanheira “pelo percurso sólido e consistente que a Gouveia & Castanheira, Lda. tem vindo a trilhar”, realça o Município de Arganil. O edil enalteceu o papel “determinante que a unidade assume na vitalidade económica do concelho de Arganil, em particular na freguesia de Pomares”.

“Estas três décadas e meia de atividade merecem um reconhecimento muito especial e só podem ser motivo de orgulho para Arganil. São bem o exemplo de persistência, de capacidade de adaptação e de compromisso com Pomares e com o concelho”, destacou Luís Paulo Costa.

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